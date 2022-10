Nordkorea feuerte offenbar wieder Rakete ab

Nordkorea hat seine Serie von Raketentests trotz internationaler Proteste weiter fortgesetzt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag berichtete, habe Machthaber Kim Jong-un bereits am Mittwoch dem Abschuss zweier Langstrecken-Marschflugkörper beigewohnt. Am Freitag (Ortszeit) meldete das südkoreanische Militär dann nach Angaben der Agentur Yonhap, Nordkorea habe eine Kurzstreckenrakete in Richtung des Japanischen Meeres geschossen.

SN/APA/KCNA VIA KNS (Archiv)/STR Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un