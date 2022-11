Nordkorea feuerte zahlreiche Artilleriegeschosse ab

Nordkorea hat in der Nacht auf Freitag zahlreiche Artilleriegeschosse abgefeuert. Das südkoreanische Militär teilte mit, es habe am Donnerstag kurz vor Mitternacht die ersten von rund 80 Artilleriegschossen im Seegrenzgebiet zwischen Nordkorea und Südkorea entdeckt. Nordkoreas Verhalten sei ein Verstoß gegen das 2018 geschlossene Abkommen zwischen beiden Ländern. Das südkoreanische Verteidigungsministerium habe eine Warnung an Nordkorea geschickt.

SN/APA/AFP/ANTHONY WALLACE Nordkorea dreht weiter an der Eskalationsschraube