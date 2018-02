Nordkorea: Kein Treffen mit US-Vertretern in Südkorea

Nordkorea will die Olympischen Winterspiele nicht für Gespräche mit den USA nutzen. "Wir haben niemals um einen Dialog mit den USA gebettelt," teilte ein hoher Beamter des Außenministeriums in Pjöngjang mit. Das werde sich auch in Zukunft nicht ändern. Die Absage erfolgte vor der großen Militärparade am Donnerstag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang.

SN/APA (AFP)/JUNG YEON-JE Nordkorea begrüßte seine Athleten