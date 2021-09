Nordkorea meldet Test von "neuer" Flugabwehrrakete

Nordkorea hat nach eigenen Angaben eine "neu entwickelte" Flugabwehrrakete getestet. Bei dem Test am Donnerstag sei die "bemerkenswerte Kampfeigenschaft" der Rakete überprüft worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag. Das Geschoß verfüge über "neue Schlüsseltechnologien". Der Test ist der jüngste in einer Reihe von Waffentests Nordkoreas.

SN/APA/AFP/SAZALI AHMAD Westliche Staaten kritisieren die Waffentests Nordkoreas