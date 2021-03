Nordkorea sieht erfolgreichen Test neuer Raketen

Nach der international kritisierten, verbotenen Erprobung von zwei Kurzstreckenraketen hat Nordkorea technische Fortschritte bei der Entwicklung dieser Waffensysteme für sich reklamiert. Bei dem Test am Donnerstag sei der "neue Typ eines taktischen, gesteuerten Projektils" erfolgreich zum Einsatz gekommen, berichteten Staatsmedien am Freitag. US-Präsident Joe Biden hatte am Donnerstag deutlich gemacht, dass er den Atomstreit mit Nordkorea als großes Problem sieht.

SN/APA (AFP/KCNA/Archiv)/STR Diktator Kim fühlt neuer US-Regierung mit Raketentest auf den Zahn