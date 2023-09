Nordkorea hat am Samstag eine simulierte Übung für einen "taktischen Atomangriff" mit zwei Marschflugkörpern großer Reichweite durchgeführt, wie nordkoreanische Staatsmedien am Sonntag berichteten. Die Nachrichtenagentur KCNA meldete, die Übung habe am frühen Samstagabend stattgefunden und solle "Feinde" warnen, dass das Land auf einen Atomkrieg vorbereitet sei.

Die beiden Marschflugkörper waren mit Attrappen für Nuklearsprengköpfe bestückt. Sie wurden in Richtung Westmeer abgefeuert und flogen 1.500 Kilometer weit. Machthaber Kim Jong-un besuchte währenddessen Schiffswerften und Munitionsfabriken. Pjöngjang bekräftigte sein Ziel, die militärische Abschreckung gegen Washington und Seoul zu verstärken. Das im vergangenen Monat zwischen beiden Ländern geschlossene Abkommen zur Verbesserung der militärischen Zusammenarbeit hat Nordkorea kritisiert.