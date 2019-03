Nordkorea vermeldet 99,99 Prozent Wahlbeteiligung

Nach der Wahl zur Obersten Volksversammlung in Nordkorea hat die Staatsführung unter Machthaber Kim Jong-un eine Rekordwahlbeteiligung von 99,99 Prozent vermelden lassen. Lediglich im Ausland oder "auf hoher See" arbeitende Nordkoreaner hätten am Sonntag ihre Stimme nicht abgegeben, meldete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.

SN/APA (AFP)/ED JONES Stimmzettel für Parlamentwahl