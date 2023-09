Nordkorea weiht erstes taktisches Atom-U-Boot ein

Nordkorea hat sein erstes einsatzfähiges taktisches Atom-U-Boot zu Wasser gelassen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Freitag mitteilte, soll das U-Boot "Nr.841" nun in den Gewässern zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan patrouillieren. Das U-Boot werde seinen "Kampfauftrag als eines der Kernstücke der offensiven Unter-Wasser-Trägermittel" erfüllen, wurde Machthaber Kim Jong-un am Freitag von den staatlich kontrollierten Medien zitiert.

BILD: SN/APA/KCNA VIA KNS/STR U-Boot soll mit Atomwaffen bestückt werden können - Südkorea zweifelt