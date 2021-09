Nordkorea will Kommunikation mit Seoul wieder aufnehmen

Nach wochenlanger Unterbrechung will Nordkorea die Kommunikationskanäle zu Südkorea wieder öffnen. Das sagte Machthaber Kim Jong-un in einer Rede vor dem Parlament in Pjöngjang. Zuvor hatte Nordkorea durch Raketentests für Unruhe gesorgt. Seine schon jetzt einflussreiche Schwester Kim Yo-jong hat Kim Jong-un unterdessen ins höchste Entscheidungsgremium des abgeschotteten, stalinistischen Staats aufnehmen lassen und dadurch noch aufgewertet.

SN/APA/AFP/STR Kim hielt Rede vor dem Parlament in Pjöngjang