Nordkoreanischer Außenminister offenbar entlassen

Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho soll nach einem Bericht der Nachrichtenseite NK News abgelöst worden sein. Der Name seines Nachfolgers werde sehr wahrscheinlich am Donnerstag während einer Veranstaltung oder sogar vorher bekanntgegeben, schrieb das in Südkorea ansässige Portal unter Berufung auf Quellen in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang.

SN/APA (AFP)/TIMOTHY A. CLARY Ri Yong-ho