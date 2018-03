Nordkoreanischer Außenminister Ri Yong-ho auf dem Weg nach Schweden

Der nordkoreanische Außenminister Ri Yong-ho reist nach Angaben aus Peking nach Schweden. Ri sei am Donnerstag zu einem Zwischenstopp in Peking eingetroffen und werde nach Schweden weiterreisen, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Lu Kang. Nähere Informationen habe er nicht.

Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap reiste der nordkoreanische Außenminister in Begleitung eines Vertreters der Abteilung für Nordamerika. Schwedens Botschaft vertritt in Pjöngjang die diplomatischen Interessen der USA, Kanadas und Australiens und spielt eine wichtige Rolle bei der Anbahnung diplomatischer Kontakte. US-Präsident Donald Trump und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un hatten in der vergangenen Woche dem Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm eine spektakuläre Wendung gegeben, indem sie sich zu einem Gipfeltreffen bereit erklärten. Dieses soll spätestens im Mai stattfinden, Zeitpunkt und Ort sind aber noch unklar.

Schweden war auch in die Verhandlungen zu dem in Nordkorea gefangen genommenen US-Studenten Otto Warmbier involviert gewesen, der im Zustand des Komas von Nordkorea freigelassen wurde und kurz nach der Rückkehr in seine Heimat starb.

(Apa/Ag.)