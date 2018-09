Nordkoreas Machthaber Kim empfing Südkoreas Präsidenten Moon

Südkoreas Präsident Moon Jae-in will bei seinem dritten Gipfel mit Machthaber Kim Jong-un die festgefahrenen Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea im Atomstreit wiederbeleben. Zum ersten Besuch eines südkoreanischen Präsidenten seit elf Jahren traf Moon am Dienstag in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang ein. Kim und seine Frau empfingen Moon und seine Gattin persönlich am Flugzeug.

SN/APA (AFP)/JUNG YEON-JE Bilder vom Empfang des Nachbarn waren live im Fernsehen zu sehen