Nordkoreas Machthaber Kim will 2019 nach Seoul reisen

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un will im neuen Jahr erstmals zu Gesprächen in die südkoreanische Hauptstadt Seoul reisen. Ziel sei die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, betonte Kim in einem am Sonntag bekannt gewordenen Schreiben an den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in. Darin bedauert er, dass er im zu Ende gehenden Jahr nicht wie vereinbart nach Seoul gekommen sei.

SN/APA (AFP)/KCNA VIA KNS Kim nannte Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel als Ziel