Nordkoreas Machthaber Kim wohl zu Putin-Treffen aufgebrochen

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un ist offenbar zu seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im russischen Wladiwostok aufgebrochen. Die Begegnung könnte bereits am Dienstag stattfinden, berichtete der südkoreanische Fernsehsender YTN am Montag unter Berufung Regierungskreise. Kim reiste demnach in einem gepanzerten Sonderzug in den Nordosten seines Landes, wo Nordkorea ein vergleichsweise kurzes Grenzstück mit Russland teilt.

BILD: SN/APA/AFP/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO Kim Jong-un und Putin bei einem Treffen 2019