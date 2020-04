Nordkoreas Machthaber laut Südkorea "wohlauf"

Südkorea ist Spekulationen über einen schlechten Gesundheitszustand von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un entgegengetreten. Kim lebe und sei "wohlauf", sagte der Sicherheitsberater der südkoreanischen Regierung am Sonntag dem US-Sender CNN. Kim halte sich seit zwei Wochen in der Ferienstadt Wonsan im Osten Nordkoreas auf. Südkorea habe keine "verdächtigen Bewegungen" in Nordkorea festgestellt.

SN/APA (AFP)/STR Wie geht es Kim Jong-un wirklich?