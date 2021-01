Nordkoreas Machthaber will Militärkapazitäten ausbauen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un will trotz internationaler Sanktionen und erheblicher wirtschaftlicher Probleme das militärische Potenzial des Landes deutlich ausbauen. Am zweiten Tag des Kongresses der herrschenden Arbeiterpartei präsentierte Kim am Mittwoch in Pjöngjang "Ziele und praktische Wege", die im Zuge eines neuen Fünf-Jahres-Entwicklungsplans umgesetzt werden sollen.

SN/APA (AFP/KCNA VIA KNS)/STR Zweiter Tag des Kongresses der Arbeiterpartei