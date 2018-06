Nordkoreas Machthaber zu Gipfel in Singapur eingetroffen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un ist am Sonntag zu seinem historischen Treffen mit Donald Trump in Singapur eingetroffen. "Singapurs Rolle wird in die Geschichte eingehen, wenn der Gipfel mit Trump ein Erfolg wird", sagte Kim nach seiner Ankunft. US-Präsident Trump, der sich vor seiner Abreise zuversichtlich gezeigt hatte, traf einige Stunden später ein.

SN/APA (AFP)/TERANCE TAN Kim Jong-un wurde herzlich empfangen