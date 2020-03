Nordmazedonien ist 30. NATO-Mitglied

Die NATO hat Nordmazedonien als 30. Mitglied aufgenommen. Wie die Militärallianz am Freitag mitteilte, trat der Balkanstaat durch die Hinterlegung der Beitrittsurkunde im US-Außenministerium in Washington der Allianz bei. Vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel wird demnach in einer Zeremonie anlässlich der Aufnahme am Montag die Flagge Nordmazedoniens gehisst.

SN/APA (AFP/Archiv)/ROBERT ATANASOV Der Beitritt war wegen eines Streits blockiert gewesen