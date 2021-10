Norwegen bekommt Mitte-Links-Minderheitsregierung

Die Sozialdemokraten in Norwegen haben sich mit einem Juniorpartner auf die Bildung der nächsten norwegischen Regierung verständigt. Seine Arbeiterpartei und die Zentrumspartei seien sich einig, ab Donnerstag die nächste Regierung zu stellen, sagte der sozialdemokratische Parteichef Jonas Gahr Støre am Freitag an der Seite des Zentrums-Vorsitzenden Trygve Slagsvold Vedum. Damit kommt es im skandinavischen Land nach acht Jahren zu einem Machtwechsel.

SN/APA/NTB/TORSTEIN BE Sozialdemokraten-Chef Jonas Gahr Störe hat den Machtwechsel geschafft