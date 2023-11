Notarzt im Gazastreifen vor den Leichen seiner Familie

Als Notarzt eines Krankenhauses im Süden des Gazastreifens ist Iyad Shakoura den Anblick von Toten und Verletzten gewöhnt. Doch am Montagabend wurde es selbst dem hart gesottenen Leiter der Notaufnahme im Nasser-Krankenhaus von Khan Younis zu viel. Er fiel in Ohnmacht.

Iyad Shakouras Familie war bei einem Angriff auf ihr Haus in Khan Younis getötet worden. Einen Tag später wirft der promovierte Pharmazeut einen letzten tränenerfüllten Blick auf seine Angehörigen, die in weiße Leinentücher gehüllt in seiner Notaufnahme liegen. Auf Bildern ...