Notfalls auch mit Kremls Hilfe

Putin hat seinem belarussischen Kollegen Lukaschenko Einsatzkräfte gegen die Straßenopposition zugesichert. Schon wird spekuliert, ob Russland Belarus komplett übernehmen könnte.

Es gibt in Moskau auch gute Nachrichten für die Opposition in Belarus: Belarussische Volontäre hätten 350 neue Schultaschen für streikende Arbeiter organisiert, deren Kinder in die Schule kommen, erzählt Lana Sawanowitsch. Sie ist Koordinatorin eines Stabs der belarussischen Diaspora in der russischen Hauptstadt. Sawanowitsch und knapp 30 Mitstreiter sammeln Geld für Streikkassen, bringen politische Flüchtlinge aus Belarus unter, organisieren Gottesdienste und Konzerte zur Unterstützung der heimatlichen Opposition.

Aber Donnerstagabend herrschte eine düstere Stimmung bei den Aktivisten: Russlands Staatschef ...