Nowitschok bei Zufallsopfer identisch mit Gift bei Skripals

Das Nervengift, an dem kürzlich eine Frau im englischen Salisbury starb, ist identisch mit dem beim Attentat auf die Skripals verwendeten Nowitschok-Kampfstoff. Das hätten nun auch Untersuchungen der Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) bestätigt, teilte das britische Außenministerium am Dienstag in London mit.

SN/APA (AFP)/CHRIS J RATCLIFFE Bei den Giftopfern von Salisbury wurde Novitschok festgestellt