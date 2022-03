Nuklearexperte erklärt: Wie sicher sind die Atommeiler?

Nach einem Brand auf einem AKW-Gelände bleiben Fragen zur Sicherheit.

Die Meldung von einem Brand an dem Atomkraftwerk Saporischschja in der Ukraine beunruhigt viele Menschen. Nach ersten Angaben soll keine Radioaktivität ausgetreten sein. Der Innsbrucker Professor für Sicherheitspolitik Martin Senn erklärt, was die Kampfhandlungen für die Sicherheit der ukrainischen Atomkraftwerke bedeutet.

Nach dem Angriff auf die Anlage Saporischschja sprach der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj von "Nuklear-Terror". Zielt Russland seine Raketen bewusst auf Atomkraftwerke? Martin Senn: Nein. Ich denke, dass Russland nicht bewusst auf eine nukleare Einrichtung geschossen hat. ...