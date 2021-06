Nun gilt der Grüne Pass überall in der EU

Er soll das Reisen einfacher machen, bringt aber nicht die große Freiheit zurück. Die Grenzen setzt noch immer das Virus.

Auf diesen Tag haben Touristiker und Reiselustige in ganz Europa sehnsüchtig gewartet. Ab heute, Donnerstag, gilt der Grüne Pass in der Europäischen Union. Richtigerweise heißt er "Digitales Covid-Zertifikat". Was es kann und was nicht:

Was ändert sich ab heute?

Der Großteil der EU-Staaten verwendet das Covid-Zertifikat bereits auf nationaler Ebene. Es besteht aus einem QR-Code, der in Papierform oder via App auf dem Handy Auskunft gibt über die "drei G": Ist die betreffende Person geimpft, ist ...