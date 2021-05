"Nur das Gesetz kann uns retten"

Der lächelnde Herr im Hintergrund heißt Roger Cox. Er lehrte Shell das Fürchten. Sein Beruf: Anwalt.

Ein Bezirksgericht in Den Haag fällte vor wenigen Tagen ein historisches Urteil. Der Spruch erschütterte die Welt der großen Konzerne ebenso wie die der Rechtswissenschaft: Der Öl- und Erdgasmulti Royal Dutch Shell muss binnen zehn Jahren seinen Ausstoß an Treibhausgasen um fast die Hälfte verringern. Betroffen ist das in den Niederlanden ansässige Mutterunternehmen. Es muss das Urteil auch bei seinen mehr als 10.000 Tochtergesellschaften in rund 140 Ländern umsetzen.

"Wenn Shell auch in Zukunft ein großes Energieunternehmen sein ...