Nur knapp ein Viertel der Abgeordneten weltweit sind Frauen

Frauen sind in den Parlamenten weltweit weiterhin deutlich unterrepräsentiert. Nur knapp ein Viertel der Abgeordneten sei weiblich, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht der Interparlamentarischen Union (IPU).

Der Frauenanteil schwankt weltweit zwischen unter 20 und 30 Prozent