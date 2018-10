Nur mehr Pragmatismus löst den Brexit-Streit

Brüssel, das sich bisher stur und überheblich gegenüber London zeigt, sollte in der Brexit-Frage einen Schritt auf das Königreich zugehen.

Wäre der in ein Baugerüst eingehüllte Big Ben derzeit nicht wegen einer Renovierungspause verstummt, müssten die Glocken des Londoner Wahrzeichens nun zur elften Stunde schlagen. So bezeichnen die Briten es, wenn nur wenig Zeit für eine dringliche Entscheidung bleibt. Die Brexit-Verhandlungen zwischen der EU und dem Königreich sind genau hier angekommen. Seit Monaten ziehen sich die Gespräche zäh hin, ohne dass eine Seite zu Kompromissen in den Kernfragen bereit zu sein schien.