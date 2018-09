OAS schließt Militärintervention in Venezuela nicht aus

Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) hat angesichts der Krise in Venezuela einen gewaltsamen Sturz der dortigen Regierung ins Spiel gebracht. "Hinsichtlich einer Militärintervention zum Sturz des Regimes von Nicolás Maduro denke ich, dass wir keine Option ausschließen sollten", sagte OAS-Generalsekretär Luis Almagro am Freitag bei einem Besuch in Kolumbien.

SN/APA (AFP)/SCHNEYDER MENDOZA OAS-Generalsekretär Luis Almagro grüßt Venezolaner