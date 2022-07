Ob auf dem Spielplatz oder im Knast: Wie tief Gewalt in der russischen Gesellschaft verankert ist

Von Kind auf erfahren die Menschen in Russland Gewalt als banale Realität, die nicht hinterfragt wird. Der Staat belohnt sie sogar - wie nicht zuletzt der Ukraine-Krieg zeigt.

Ein Spielplatz irgendwo im Zentrum von Moskau. Kinder rennen umher, Kinder lachen, kraxeln auf Klettergerüsten. "Komm da runter, habe ich dir gesagt, du Nichtsnutz!", schreit eine Mutter ihren Sohn an. "Hör sofort auf zu brüllen, sonst kommt der Polizist und holt dich, du Drecksau", sagt ein Vater zu seiner Dreijährigen, die den Spielplatz nicht verlassen will und weint. Plötzlich rennt eine Mutter hinter einem Buben her, wirft ihn zu Boden, stellt sich über ihn, hebt den Finger und schreit: "Du ...