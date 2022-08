"Oben-ohne"-Demonstrantinnen fordern von Scholz Gasembargo

Bei einem Rundgang von Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz im Garten des Kanzleramtes in Berlin hat es beim Tag der offenen Tür der Regierung einen Zwischenfall gegeben. Zwei Demonstrantinnen stellten sich am Sonntag mit dem Wunsch nach einem Selfie neben Scholz, zogen dann aber ihre Oberteile aus, wodurch Forderungen nach einem Gas-Embargo gegen Russland sichtbar wurden. "Gas-Embargo now", hatten die beiden Frauen jeweils auf ihre nackte Brust geschrieben.

SN/APA/dpa/Carsten Koall Protestaktion im deutschen Kanzleramt