Oberndorf und Laufen - grenzenlose Verwirrung an der Grenze

Bei den Bürgermeistern von Oberndorf und Laufen klingelt ständig das Telefon: "Was gilt denn jetzt?" Das wüssten sie auch gern.

Bei Laufbewerben treten Georg Djundja, SPÖ-Bürgermeister von Oberndorf, und Hans Feil, CSU-Bürgermeister von Laufen, gegeneinander an. Jetzt aber machen sie gemeinsame Sache.

Sie haben einen Brief an Sebastian Kurz und Markus Söder geschrieben. Was steht da drin? Was läuft schief? Georg Djundja: Unsere zwei Gemeinden sind bis 1816 eine Stadt gewesen. Und auch wenn die zwei Städte jetzt durch eine Bundesgrenze und einen Fluss getrennt sind - sie gehören zusammen. Es sind viele Familien, die drent und herent, ...