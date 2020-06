Oberster Gerichtshof der USA stärkt Rechte Homosexueller

In den USA hat der Oberste Gerichtshof die Rechte von Homosexuellen und Trans-Menschen gestärkt. Eine Diskriminierung von Mitarbeitern aufgrund deren sexuellen Orientierung sei rechtswidrig, befand der Supreme Court am Montag. Den neun Richtern lagen Fälle vor, in denen Angestellte wegen ihrer sexuellen Orientierung entlassen worden waren.

Eine Kündigung aufgrund der sexuellen Orientierung sei rechtswidrig