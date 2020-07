Oberster US-Gerichtshof urteilt über Trumps Finanzunterlagen

Der Oberste US-Gerichtshof wird am Donnerstag seine mit Spannung erwarteten Urteile zum Streit über zurückgehaltene Finanzunterlagen von Präsident Donald Trump veröffentlichen. Das kündigte der Supreme Court in Washington am Mittwoch an. Die Entscheidungen haben vier Monate vor der Präsidentschaftswahl potenziell große politische Sprengkraft.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Gegen den Ex-Immobilienunternehmer Trump laufen mehrere Verfahren