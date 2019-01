Oberstes US-Gericht billigt Armee-Verbot für Transgender

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump darf vorerst die offizielle Aufnahme von Transgendern in die US-Armee verbieten. Das Oberste Gericht in Washington gab am Dienstag einem entsprechenden Eilantrag des Justizministeriums statt. Frühere Entscheidungen unterer Gerichtsinstanzen gegen das Transgender-Verbot wurden damit aufgehoben. Trump hat damit einen Etappensieg errungen.

SN/APA (AFP)/ARMEND NIMANI Weiter keine Transgender Personen in der US-Army