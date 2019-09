"Ocean Viking"-Migranten werden auf fünf Länder umverteilt

Fünf Länder beteiligen sich an der Umverteilung der 182 "Ocean Viking"-Migranten, die am Dienstag in Messina eingetroffen sind. 124 Personen sollen zwischen Frankreich, Deutschland, Portugal, Irland und Luxemburg aufgeteilt werden, wie das italienische Innenministerium am Mittwoch mitteilte.

SN/APA (AFP)/ALESSANDRO SERRANO Frankreich, Deutschland, Portugal, Irland, Luxemburg nehmen Flüchtlinge auf