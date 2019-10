"Ocean Viking" mit 176 Migranten in Süditalien eingetroffen

176 im Mittelmeer gerettete Personen an Bord des Rettungsschiffes "Ocean Viking" sind am Mittwoch im süditalienischen Taranto an Land gegangen. Die Migranten, darunter 33 Minderjährige, wurden in einem sogenannten Hotspot untergebracht. Die EU-Kommission hat sich bereits für die Umverteilung der Geretteten eingeschaltet.

SN/APA (AFP/Archiv)/ALESSANDRO SERR "Ocean Viking" konnte wieder Leben retten