Öko an der Macht: Wo die Grünen in Europa noch mitregieren

Für die österreichischen Grünen ist die Regierungsbeteiligung eine Premiere. Das gilt aber nicht für ganz Europa: Aktuell sind auch in Luxemburg, Finnland und Schweden die Grünen an der Macht.Und bereits in der Vergangenheit gab es Koalitionen zwischen den Konservativen und einer Öko-Partei. Das waren die Schwierigkeiten und Erfolge.

SN/maria ohisalo, die grünen Schweden wird von fünf Parteien in weiblicher Hand regiert, eine davon ist die grüne Innenministerin Maria Ohisalo.