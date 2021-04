"Ösi-Wunder"?: Warum der Corona-Vergleich mit Deutschland hinkt

Von einem "Ösi-Wunder", das bei näherem Hinsehen keines ist. Ein Faktencheck.

Als "Ösi-Wunder" bezeichnete es die deutsche "Bild"-Zeitung und titelte: "Corona-Zahlen runter - ohne Bundes-Lockdown". Als "Erfolgsgeheimnis" preist die Boulevardzeitung die massenhaften Schnelltests in Österreich an.

Denn während in Deutschland die Coronazahlen steigen, fallen sie in Österreich. Ein erster Blick auf die Werte zeigt: Ganz falsch ist das nicht. Während in Österreich seit Ende März die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt (31. März: 246, 21. April 192), stieg im gleichen Zeitraum in Deutschland die Anzahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner (31. März: ...