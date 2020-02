Österreich bei "Gender Pension Gap" in EU auf viertem Platz

Frauen in der Europäischen Union haben 2018 im Mittel 30 Prozent weniger Pension als Männer erhalten. Österreich liegt mit 39 Prozent über dem Durchschnitt und EU-weit auf Platz vier, wie die Statistikbehörde Eurostat am Freitag mitteilte. Der größte Pensionsunterschied besteht demnach in Luxemburg, wo Frauen über 65 Jahren 43 Prozent weniger Pension als Männer derselben Altersgruppe bekommen.

