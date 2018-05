Österreich bei Justiz-Unabhängigkeit auf Rang drei in der EU

Österreich liegt bei der von der Öffentlichkeit wahrgenommenen Unabhängigkeit der Justiz auf Rang drei in der EU hinter Dänemark und Finnland. Wie aus dem am Montag in Brüssel veröffentlichten "Justizbarometer 2018" der EU-Kommission weiter hervorgeht, schneidet Kroatien in puncto Unabhängigkeit am schlechtesten ab.

SN/APA (Symbolbild)/hex Österreicher vertrauen der Rechtsstaatlichkeit