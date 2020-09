Österreich beschließt eine Million Euro Hilfe für Ukraine

Nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj will die Bundesregierung am Mittwoch eine Million Euro aus dem Auslandskatastrophenfonds (AKF) für die Ukraine beschließen. Die Mittel sollen jeweils zur Hälfte an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sowie österreichische Nicht-Regierungsorganisationen zur Linderung der humanitären Not in der Ukraine gehen.

SN/APA (AFP)/SERGEI SUPINSKY Selenskyj wird am Dienstag in Wien erwartet