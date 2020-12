Österreich feiert 65 Jahre UNO-Mitgliedschaft

Österreich feiert den 65. Jahrestag seiner Aufnahme in die Vereinten Nationen. Am Montag erstrahlt deswegen das Außenministerium in Wien im charakteristischen Blauton der UNO-Fahne. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) gibt aus diesem Anlass ein klares Bekenntnis zur Weltorganisation ab, die einen ihren Sitze in Wien hat. Die Corona-Pandemie "hat uns in Erinnerung gerufen, wie unentbehrlich eine globale Organisation wie die UNO ist", so Schallenberg.

SN/APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER/MICHAEL Das blau beleuchtete Außenministerium