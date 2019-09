Außenminister Alexander Schallenberg setzt einen politischen Schwerpunkt.



Die Forderung nahm zwar nur einen kleinen Teil der Rede vor der UN-Generalversammlung in New York ein, sie ließ aber trotzdem aufhorchen. Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg forderte eine juristische Aufarbeitung der Kriegsverbrechen in Syrien auf internationaler Ebene.

...