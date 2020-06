Österreich hebt Reisebeschränkungen für 31 Länder auf

Drei Monate nach der Verhängung von massiven Reisebeschränkungen gehen die meisten Grenzen wieder auf. Österreich öffnet ab 16. Juni seine Grenzen für insgesamt 31 Länder wieder. Reisefreiheit gibt es dann in alle EU-Staaten, ausgenommen sind Schweden, Spanien, Portugal und das aus der EU ausgetretene Land Großbritannien. Das hat die Bundesregierung am Mittwoch beim Ministerrat in Wien verkündet.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Zu Ländern mit hohen Infektionszahlen gibt es noch keine Grenzöffnung