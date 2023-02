Österreich lässt sanktionierte Russen einreisen: Wir müssen einmal reden

An dem Tag, an dem sich der Ukraine-Krieg jährt, reist eine russische Delegation nach Wien. Muss das sein?

Die Aufregung ist groß: Am 23. und 24. Februar findet in Wien ein Treffen der OSZE statt, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Unter den 57 Mitgliedsstaaten: Russland. Eine Delegation von 15 Parlamentariern wird anreisen, die Visa dafür hat ihnen Österreich erteilt. In der Nacht auf Mittwoch teilte der Delegationsleiter der Ukrainer mit, dass seine Delegation dem Treffen fernbleiben werde. Auch Litauen erwägt einen Boykott.

In einem offenen Brief an die Spitzen der Bundesregierung haben sich ...