Österreich liefert 60 Container für griechische Asylcamps

Österreich hilft Griechenland bei der Unterbringung von Migranten. Am Donnerstag wurden dem griechischen Migrationsministerium im Rangierbahnhof von Sindos nahe der Hafenstadt Thessaloniki 60 Wohn- und Sanitärcontainer aus Österreich übergeben. Wie die Regierung in Athen weiter mitteilte, sollen die meisten der Container zum Lager der Insel Samos gebracht werden.

Dort waren Anfang der Woche mehrere Container bei einem Brand zerstört worden. In den kommenden Wochen sollen weitere 120 Container aus Österreich nach Griechenland gebracht werden. Die österreichische Hilfe kommt im Rahmen des EU-Zivilschutzsystems, nachdem Griechenland Wohncontainer und Hygieneartikel beantragt hatte, wie das Migrationsministerium in Athen mitteilte.

Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus bringt die Regierung in Athen immer mehr Migranten aus den überfüllten Lagern auf den Inseln im Osten der Ägäis zum Festland. Von rund 42.500 Migranten im März harrten am Donnerstag noch etwa 38.500 in diesen Camps aus.

