Österreich mobilisiert gegen unmenschliche Waffensysteme

Im Kampf gegen Anti-Personen-Minen, Streumunition und Atomwaffen steht Österreich international an vorderster Front. Nun nimmt es sich wahrhaft unmenschliche Waffen vor. Bei einer virtuellen Expertenkonferenz will das Außenministerium am Mittwoch und Donnerstag auf ein internationales Verbot von Waffensystemen drängen, die ohne menschliche Eingriffsmöglichkeiten agieren. Unterstützung gibt es dabei unter anderem von UNO und Rotem Kreuz.

SN/APA/AFP/GENYA SAVILOV Unmenschliche Waffen: Polizeihund inspiziert einen Kampfroboter