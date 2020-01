Österreich und Italien verhindern Neustart von "Sophia"

Die Marinemission "Sophia" wird vorerst nicht wieder gestartet. Die Pläne für eine baldige Wiederbelebung der EU-Mittelmeer-Mission zur Überwachung des Waffenembargos in Libyen scheiterten am Freitag insbesondere an Österreich und Italien, wie die deutsche Zeitung "Welt" unter Berufung auf hohe informierte EU-Diplomaten berichtete.

SN/APA (AFP/Symbolbild)/FEDERICO SC Zehntausende Flüchtlinge wurden aus Seenot gerettet