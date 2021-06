Österreich und Litauen für weitere Sanktionen gegen Belarus

Österreich und Litauen befürworten weitere Sanktionen der Europäischen Union gegen Belarus (Weißrussland). "Wenn sich nichts ändert, ist es notwendig, weitere Sanktionen zu verhängen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitag bei einem Arbeitsbesuch der litauischen Premierministerin Ingrida Simonyte in Wien. Die Sanktionen sollten "so gezielt wie möglich" sein, betonte der Bundeskanzler.

SN/APA/BUNDESKANZLERAMT/FLORIAN SCH Litauische Premierministerin Simonyte bei Kurz