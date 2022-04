Österreich unterstützt Moldau mit 10 Millionen Euro

Österreich unterstützt die Republik Moldau mit zehn Millionen Euro. Österreich werde Moldau zur Bewältigung des Flüchtlingsansturms aus dem Nachbarland Ukraine zehn Millionen Euro "frisches Geld" sowie Sachleistungen zukommen lassen, sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Dienstag in Berlin, wo er an einer Geberkonferenz für Moldau teilnimmt. Moldau trage pro Kopf die größte Last in der Bewältigung der Flüchtlingsbewegungen.

SN/APA/BMEIA/MICHAEL GRUBER Schallenberg hatte Chisinau unlängst besucht